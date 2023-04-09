İSTANBUL(DHA) KIBRIS muharip gazisi Yüksel Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım, Ataköy 5.Kısım camiinde düzenlenen askeri töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksel Yıldırım için İstanbul Ataköy 5. Kısım camiinde öğle namazının ardından askeri tören düzenlendi. Törene Kıbrıs gazilerinin yanı sıra Yıldırım’ın sevenleri katıldı. Cenaze, törenin ardından Bakırköy’de defnedildi.

Törene katılan pilot Mehmet Seyit Türker “Yüksel Yıldırım ağabey köylümdü ve rahmetli babamın ilkokuldan talebesiydi. Kendisi vatansever, milliyetçi olarak o dönem şartlarında, Ada’ya yapılan çıkarmada gerekeni yapmıştır. Kendisine rahmetler diliyorum” dedi.