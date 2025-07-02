Olay, Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesimi yapan 69 yaşındaki orman işçisi Yılmaz Karabak, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karabak’ı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Karabak, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf Kaynağı: HaberTürk