Keçiören Belediyesi ile TÜRKSOY iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni, Kalaba Kent Meydanı’nda yoğun katılımla devam ediyor. Etkinliğin ilk bölümünde Geleneksel Âşık Atma Oyunu Turnuvası ile Keçiören Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun (KEÇHOT) sergilediği Seğmen, Bitlis ve Bilecik yörelerine ait halk oyunları büyük beğeni topladı.

Gece ilerledikçe Keçiören Konservatuvarı sanatçıları Canan Dökmetaş ve Figen Genç’in sahne aldığı müzik dinletisi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Sanat gösterilerinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, meydanı dolduran vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

“Yaşasın Türk Dünyası’nın Birliği”

Programın ikinci bölümünde sahneye çıkan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın Türk Dünyasından Sorumlu Başdanışmanı Feyzullah Budak, “Türk Dünyası” temalı bir konuşma yaptı. Türk milletinin tarihsel kimliğine ve kültürel mirasına vurgu yapan Budak, “Yaşasın Türk Dünyası’nın birliği” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Budak konuşmasında, Atatürk’ün Türk milletine duyduğu güvene ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken dayandığı değerlere dikkat çekti.

Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı üç temel mesajı da aktaran Budak, “Çalış, emperyalizme karşı diren ve bütün bunları yaptıktan sonra adam gibi yaşa” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Türk Dünyasının Kültürel Zenginliği Sahnedeydi

Programın sonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırım Tatarları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan’dan gelen ekipler sahne alarak yörelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. Solistlerin seslendirdiği türküler ve şarkılar geceye ayrı bir renk kattı. Kalabalığın ilgiyle takip ettiği şölen, 27 Temmuz Pazar akşamı da devam edecek.