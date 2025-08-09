İstanbul’da başladığı tekstil serüvenini kardeşi Kübra ile birlikte büyüten Hasnalçacı, atölyeyi Kayseri’ye taşıyarak modern bir fabrikaya dönüştürdü. Devlet destekleri sayesinde hem işçi sayısını artıran hem de yurt içi ve yurt dışında birçok satış ofisi açan kadın girişimci, Kayseri’de üretilen konfeksiyon ürünlerini Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Rusya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere 35 farklı ülkeye ihraç ediyor.

Gürkar Tekstil’in sahibi Esra Hasnalçacı, 50 mağazası bulunan markanın dış giyim, pantolon, aksesuar ve denim alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtti. Fabrikanın aylık 65 bin ürün dikim, 120 bin yıkama kapasitesi ile 5 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Hasnalçacı, çalışanların yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Türkiye İş Kurumu gibi kurumların sağladığı desteklerle işletmelerini büyüttüklerini ifade eden Hasnalçacı, “Sektörde zorluklar yaşasak da kadın olarak ülke ekonomisine katkı vermek bizim için çok değerli. Büyük markalarla çalışıyor, hem yurt içinde hem yurt dışında önemli başarılar elde ediyoruz” dedi.

Kadın girişimci Hasnalçacı, sektöründe ilk 10 firma arasında yer alma hedefiyle büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.