İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.O. isimli şüphelinin il dışından getirdiği kaçak tütünü Kayseri'de piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Z.O.'nun kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.