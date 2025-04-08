Olay, akşam saatlerinde Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ Blokları bahçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan S.Ö. (12) ile N.E.G. (11), çevrede dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler çocukların bacaklarını ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, çocukları kurtararak köpekleri uzaklaştırdı. Yaralı çocukları mahalleli kendi imkânlarıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Çocuğunun psikolojinin etkilendiğini belirten Ali G., "Mahallemizde 2 çocuğumuzu 3 köpek ısırmış. Sağlık ekipleri köpeklerin kuduz olma ihtimaline karşı her ay düzenli şekilde aşı yaptırmamızı söylediler. Yarın karakola gidip şikayetçi olacağım" dedi.

Her iki aile de şikayetçi olurken, mahalle sakinleri çevrede dolaşan başıboş köpeklerin sorununa bir an evvel acil çözüm bulunmasını istedi. (DHA)