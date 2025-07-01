2023 yılında Karşıyaka, vergi ve SGK borçlarını "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında 120 aylık taksitle yapılandırmıştı. Ancak kulübün yeni yönetimi, 1 milyon 200 bin TL’lik taksidi ödeyemeyince borç yapılandırması bozuldu. Kamu borcunun faizleriyle birlikte 250 milyon TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme, kulübün mevcut mali durumunun daha da kötüleşmesine yol açtı. Kulübün toplam borcu, faizlerle birlikte 1 milyar TL'ye kadar ulaşabilir.

Yönetim Krizi ve Mali Destek Eksikliği

Karşıyaka’nın yeni başkanı Aygün Cicibaş, kulübü kayyuma kalmaktan kurtarmak adına son kongrede başkanlık görevini devralmıştı. Ancak, yeni yönetim, kulübün finansal yükünü hafifletmek için camiadan yeterli destek bulamadı. Yapılandırma ödemesinin yapılmaması, kulübün yönetimini zor durumda bıraktı. Bu durum, kulüp içerisinde yeni bir kriz başlattı ve yönetim, camiadan gelecek desteğin yetersiz olması nedeniyle zor bir yol ayrımına geldi.

Borçlar ve Mali Durumun Derinleşmesi

Kulübün borçları, son 13 ayda 5 kez yapılan kongrelerle artarken, takımlar da ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Hem futbol hem de basketbol takımları transfer yasağına sahip ve kadroları dağılmak üzere. Özellikle futbol takımı, 7 Temmuz’a kadar Kadir’e 800 bin TL ödeme yapmazsa bu oyuncu serbest kalacak. Ayrıca, Süper Lig basketbol takımının sponsorsuz kalması ve Play-Off’ta hüsran yaşaması, kulübün morallerini daha da düşürdü.

Kulübün Geleceği Belirsiz

Karşıyaka'nın yeni yönetimi, kulübün mali sıkıntılarını aşmak adına hızlı bir çözüm üretmeye çalışıyor, ancak kulüp içindeki desteğin yetersizliği ve mali kaynakların sınırlı olması, yönetimi zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Başkan Aygün Cicibaş’ın divan kurulu ile yapacağı görüşme, kulübün geleceği açısından kritik bir öneme sahip olacak. Eğer yönetim erken pes ederse, kulüp yeniden seçim sürecine girebilir.