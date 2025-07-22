Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Nisanur Onar yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü yakınlarında gerçekleşti. Bingöl yönüne ilerleyen 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç, henüz ismi belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALI

Araçta bulunan Nisanur Onar (6) olay yerinde hayatını kaybederken, H.O., S.O., S.O., N.Y., S.Y., araç sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nisanur Onar’ın cenazesi ise hastane morguna alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.