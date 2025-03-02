Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa B. (21) idaresindeki 01 AAB 116 plakalı hafif ticari araç, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki kavşakta Mehmet E. (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Şenol Ö. (23) ve Fatma B. (86) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: DHA Ajansı