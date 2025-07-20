Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sularında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Bostanbükü köyü mevkisinde Kastamonu yönünde ilerleyen M.Y.Ç. yönetimindeki 41 KD 413 plakalı otomobille Bostanbükü köyü istikametinden Kastamonu istikametine seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki 78 BJ 197 plakalı otomobil çarpıştı.

78 BJ 197 plakalı otomobil çarpışmanın etkisi ile devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

41 KD 413 plakalı otomobilde bulunan sürücü M.Y.Ç. ile yolcular A.B.Ç., P.E.Ç. ile 78 BJ 197 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ş.K. , yolcular B.K., C.G., R.K., yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Ş.K. ve B.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.