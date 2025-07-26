Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Karabük, Bursa ve Kocaeli’de başlayan yangınlar halen kontrol altına alınamadı. Son günlerde etkisini artıran sıcak hava ve rüzgar, yangınların yayılmasını kolaylaştırırken, ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Karabük’teki yangın ormanlık alanda geniş bir bölgeye yayılırken, Bursa'nın Gürsü ve Kestel ilçelerinde Kocaeli'nin Karamürsel, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de alevlerle mücadele ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgeye takviye ekipler ve hava araçları yönlendirdiğini açıklarken, bazı yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önlem amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi.

Yetkililer, vatandaşları yangın riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.