Tekirdağ’da son günlerde kanola tarlalarında görülmeye başlayan tırtıllar, hasat hazırlığında olan üreticileri endişelendirdi. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, söz konusu zararlının lahana yaprak güvesi (Plutella xylostella) olduğunu belirterek üreticilere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Tırtıllar Kanola Yapraklarını Tahrip Ediyor

Ayçiçeğine alternatif olarak son yıllarda Trakya'da yaygın şekilde ekilen ve 'sarı altın' olarak bilinen kanola bitkisi, lahana yaprak güvesi larvalarının tehdidi altında. Prof. Dr. Sağlam, bu tırtılların yaklaşık 2-3 santimetre boyutlarında olduğunu ve özellikle larva döneminde bitkinin yapraklarını yiyerek fotosentezi engellediğini söyledi. Bu durumun da doğrudan verim kaybına neden olabileceğini vurguladı.

“Salgın Düzeyinde Değil Ama Takip Şart”

Tırtıl popülasyonuyla ilgili yapılan gözlemler doğrultusunda şu an salgın niteliğinde bir durum olmadığını belirten Prof. Dr. Sağlam, şunları söyledi:

“Tarım il ve ilçe müdürlüklerinden aldığımız bilgiye göre üretim alanlarında genel bir salgın söz konusu değil. Ancak üreticiler, tarlalarında traktörle yaptıkları kontroller sırasında tırtıllarla karşılaşabiliyor. Bu yüzden düzenli tarla takibi yapılmalı ve popülasyon izlenmeli.”

Gerekirse Kimyasal Mücadele Yapılmalı

Tırtılların yalnızca lahana, kanola gibi lahanagiller üzerinde zararlı olduğunu ve buğday veya ayçiçeğine zarar vermediğini söyleyen Sağlam, üreticilere şu uyarıda bulundu:

“Tarlada örneklem yaparak yoğunluk tespit edilmeli. Eğer metrekare başına çok sayıda tırtıl varsa, kısa etkili ve arılara zarar vermeyen doğru zirai ilaç tercih edilerek kimyasal mücadele yapılabilir.”

Arılara Zarar Verecek İlaçlardan Kaçınılmalı

Prof. Dr. Sağlam, özellikle kanola çiçeklenme döneminde kullanılan pestisitlerin arılar için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Yaprak biti ve lahana güvesine karşı yapılan ilaçlamalarda, kontak etkili ve arılarla temas eden ilaçlardan kaçınılmalı. Özellikle çiçeklenme döneminde bu husus hayati önem taşıyor.”