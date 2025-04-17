Cumhurbaşkanı kararıyla, Denizli, Gaziantep, Malatya, Mersin, Sakarya ve Sivas’ta bazı projelerin hayata geçirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yapılacak. Söz konusu kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Mersin-Tarsus Projesi kapsamında yer alan Pamukluk Barajı İçme Suyu İsale Hattı için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle kamulaştırılacak.

Gaziantep Devlet Yolu Nurdağı-Musabeyli Ayrımı Projesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmalarının kesintisiz ilerleyebilmesi için belirlenen alanlardaki taşınmazlar ve üzerlerindeki yapılar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Malatya’nın Kuluncak, Sivas’ın Gürün ve Kangal ilçeleri için hazırlanan Sarıca İçme Suyu İsale Hattı Projesiçerçevesinde ise içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla belirlenen araziler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından kamulaştırılacak.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar ve yapıların, Akyazı Kızılelma Millet Bahçesi Projesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Denizli’nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti ile ilgili çalışmalar kapsamında Geleceğe Miras Projesi dahilindeki Karşılama Merkezi ve çevre düzenlemeleri için gerekli olan alanların, Kültür ve Turizm Bakanlığıtarafından kamulaştırılmasına onay verildi.