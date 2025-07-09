Seyahat markası Kamil Koç, küresel iş ortağı FlixBus ile güçlü iş birliği sayesinde Avrupa yollarındaki varlığını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. 2025 yılında seyahat ağına yeni destinasyonlar eklemeye devam eden şirketin Avrupa'daki yeni durağı Bulgaristan'ın Varna şehri oldu. Kamil Koç, 15 Temmuz'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri Varna'ya seferler başlatacak.

AVRUPA'DAKİ HAT SAYISI 5'E, GÜNLÜK SEFER SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İstanbul-Varna hattı Kâmil Koç’un Türkiye ile Avrupa arasında kurduğu 5. hat. Bu hatlar arasında günlük toplam 8 sefer sunuyor. 2022 yılında Kâmil Koç, Türkiye'yi Romanya'nın başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Sofya ve Plovdiv şehirlerine bağlayarak Avrupa operasyonlarına başladı. 2023 yılında Romanya'nın Köstence şehrini ağına ekleyen şirket, şimdi Varna hattıyla daha da büyüyor. Bu ekleme, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan'daki beş önemli şehir arasında kesintisiz yolcu hizmeti sunmayı mümkün kılıyor. Yeni Varna güzergahında hizmete girecek iki yeni otobüsle birlikte, Kâmil Koç'un uluslararası filosundaki araç sayısı 6'dan 8'e çıkacak.

‘VARNA HATTIMIZLA AVRUPA'DAKİ AĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ’

Avrupa'daki seyahat ağını planlı bir şekilde genişlettiğini belirten Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en çok tercih edilen yolcu taşımacılığı markası olarak, yaygın iç hat ağımızı uluslararası destinasyonlara genişletme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Global ortağımız FlixBus’tan aldığımız destek ile seyahat kalitemizi Avrupa'da yeni bir şehre taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Uluslararası genişleme stratejimiz doğrultusunda, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Varna'yı ağımıza ekledik. Bu, 2022'de Bükreş, Sofya ve Plovdiv'e yaptığımız ilk seferlerin ve 2023'te Köstence'nin ağımıza eklenmesinin ardından gerçekleşti.

Varna hattımızla Avrupa'daki ağımızı daha da güçlendirdik. İstanbul'dan kalkan bu hatların, Bulgaristan ve Türkiye arasında sadece fiziksel olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da önemli bir köprü görevi göreceğine inanıyoruz. Bulgaristan'dan ülkemize yoğun bir seyahat talebi var. Bu yeni hat sayesinde, özellikle yaz sezonunda artan bölgesel talebe hızlı bir şekilde yanıt verebileceğiz.

Varna hattımızın hem yolcularımıza hem de iki ülke arasındaki etkileşime değer katacağına içtenlikle inanıyoruz ve tüm yolcularımıza en iyisini diliyoruz."