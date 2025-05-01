Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin son verilerine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara-Kalecik ilçesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan uyarıda, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kalecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olası olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu vurgulanarak, vatandaşların yaşanabilecek acil durumları 0552 857 0 857 numaralı destek hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.