AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Gazze için Sessiz Çığlık Yürüyüşü’ için kadınlar Beşyol mevkisinde toplandı. Burada basın açıklaması yapan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlarda olduklarını söyledi. Alpaslan, "Kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için, el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların, öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir. İnsanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Biz; 'Yaralılarını mı kurtaracaktım, şehitleri mi taşıyacaktım ya da bir torba un mu bulmaya çalışacaktım? Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum’ diyen Gazzeli annenin sesi olmak için, bu sesi dünyaya duyurmak için buradayız. Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz; ‘Barış kadınla mümkün.’

Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın seyrettiğini söyleyen Alpaslan, "Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı. ‘Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir.’ İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor" dedi.

Bugün tüm kimliklerden sıyrılarak sadece kadın kimlikleri ile alanda olduklarını belirten Alpaslan, "Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz; vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır. Şimdi, sizleri de sessiz çığlık zincirimize davet ediyorum" diye konuştu.

Beşyol mevkisinde yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar, ellerinde taşıdıkları Türkçe ve İngilizce yazılı, ‘Özgür Filistin’, ‘Gazze için sessiz çığlık’, ‘Barış kadınla mümkün’, ‘İşgale son’ pankartlarıyla Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada zincir oluşturan kadınlar daha sonra dağıldı. (DHA)