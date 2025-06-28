Akşam saatlerinde Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen grup, izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Polis ekipleri, gösterinin yasal olmadığını belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüşe devam edilmesi üzerine müdahale eden ekipler, aralarında gazetecilerin de olduğu 47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Davut Gül: “Kamu Düzenini Tehdit Eden Gösterilere Müsamaha Yok”

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan hiçbir izinsiz toplanma veya yürüyüşe izin verilmeyecek. Kamu düzenini tehdit eden gösterilere müsamaha gösterilmeyecek, gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.