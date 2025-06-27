Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14'ü çocuk, 32 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 25 Haziran'da motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmeni kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: DHA