Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yaşlıların yalnızlığına, yoksulluğuna ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, bu özel gün kapsamında yaptığı açıklamada, “Değişen dünya koşullarıyla birlikte yaşlı nüfus giderek artıyor. Bununla beraber yaşlılığa bağlı hastalıkların da çoğaldığını görüyoruz. Ancak bu süreci daha sağlıklı, aktif ve keyifli hale getirmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aras, başarılı yaşlanmayı, fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda iyilik halini koruyabilmek olarak tanımladı. Prof. Dr. Aras, “Yaşlılıkta kronik hastalıklar kaçınılmaz olabilir. Ama bu süreci keyifli ve kabul edilebilir bir şekilde yönetmek de mümkündür. İyi beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve düzenli sağlık kontrolleri başarılı yaşlanmanın en önemli yapı taşlarıdır” dedi.

‘BESLENME, EGZERSİZ VE UYKUYA DİKKAT’

Başarılı yaşlanma için dengeli ve proteinden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aras, “Yeterli sıvı alımı, hem aerobik egzersizler hem de kasları güçlendirici direnç egzersizleri mutlaka günlük rutine eklenmeli. Ayrıca kaliteli uyku da bu sürecin olmazsa olmazıdır. İyi uyuduğunuzda organlarınız daha iyi çalışır, ertesi güne daha zinde başlarsınız” diye konuştu.

‘YAŞLILIKTA AŞILAR ÇOK ÖNEMLİ’

Yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını hatırlatan Prof. Dr. Aras, “Yaşlılıkta enfeksiyonlara yatkınlık artar. Bu yüzden grip, zatürre ve zona aşıları düzenli olarak yaptırılmalı. Aynı zamanda kanser taramaları da ihmal edilmemeli. Erken tanı hayat kurtarıcıdır” dedi. Yaşlılıkla birlikte artan çoklu ilaç kullanımına da değinen Prof. Dr. Aras, “İlaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Gereksiz veya reçetesiz ilaçlardan kesinlikle kaçınılmalı. Aksi takdirde fayda yerine zarar getirebilir” uyarısında bulundu. Başarılı yaşlanmanın yalnızca sağlıkla sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aras, “Yaşlılarımız sosyal hayatın içinde olmalı. Bilgileriyle, tecrübeleriyle bize yol göstermeli. Keyif aldıkları faaliyetlere katılmaları, aktif yaşlanmanın en önemli parçasıdır” dedi.

‘YAŞLILIK OLUMSUZ ALGILANMAMALI’

Yaşlılığın olumsuz algılanmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aras, sözlerini şu mesajla noktaladı:

“Yaşlılık bir kayıp değil, yaşamın önemli bir parçasıdır. Eksiklik dönemi değil, bilakis bilgeliğin ve tecrübenin hayatımıza ışık tuttuğu dönemdir. Bu vesileyle tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, herkese sağlıklı bir yaşlanma süreci diliyorum.”