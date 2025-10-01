İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 59 şüphelinin gözaltına alındığını, 34'ünün tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.