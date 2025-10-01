Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ulus ilçesine bağlı Öncüler köyünde, Kamil Sarı'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.