Jennifer Lopez’in dünya turnesi ‘Up All Night – Live in 2025’ kapsamında düzenlenen bu özel konser, Rixos Hotels’in 25’inci yıl kutlamaları kapsamında yapılacak. Ünlü sanatçı, multi-platin albümleri ve hit şarkılarıyla unutulmaz bir sahne performansı sergileyecek.

Uluslararası Yoğun İlgi ve Özel Konuklar

Konser, özellikle Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İngiltere, Romanya, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Türkiye’nin önde gelen dizi ve sinema yıldızlarının da Rixos’un özel davetlisi olarak yer alacağı belirtildi.

Rixos CEO’su Erkan Yıldırım’dan Özel Açıklama

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Jennifer Lopez gibi küresel bir yıldızı ağırlamak, 25’inci yılımıza büyük anlam katıyor. Rixos olarak misafirlerimize dünya standartlarında bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz. Jennifer Lopez’in sahne enerjisi ve Rixos’un benzersiz konaklama ayrıcalıkları birleştiğinde, 30 Temmuz gecesi sadece bir konser değil, aynı zamanda özel bir yıldönümü kutlamasına dönüşecek.”