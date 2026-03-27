İzmit’te bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu ağırlaştı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Talip Çakır, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayda daha önce hayatını kaybeden Cem Özer ve Volkan Berberoğlu ile birlikte can kaybı 3’e yükseldi.

Emekliliğinin üzerinden bir hafta geçmişti

Hayatını kaybeden Talip Çakır’ın kısa süre önce emniyet teşkilatından emekli olduğu öğrenildi. Çakır’ın saldırı sırasında karın bölgesinden vurulduğu ve iç organlarında ağır hasar oluştuğu belirtildi.

Öte yandan Volkan Berberoğlu’nun, saldırının gerçekleştiği eğlence mekanının sahibi olduğu ve iş dünyasında tanınan bir isim olduğu ifade edildi. Kocaelispor Kongre Üyesi olan Cem Özer’in ise uluslararası bir akaryakıt firmasında yöneticilik yaptığı, silah seslerini duyarak olay yerine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin cenaze programı da netleşti.

Volkan Berberoğlu’nun cenazesinin, ikindi namazının ardından Akçakoca Karaburun Aile Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi. Cem Özer’in ise Yahyakaptan Mahallesi’ndeki Akşemsettin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.