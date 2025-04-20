Avrupa’da bir ilke daha imza atan İstanbul Havalimanı, eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarına başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından bu seviyede operasyon gerçekleştiren ikinci ülke Türkiye olurken, İstanbul Havalimanı'nın yeni hedefi ise dörtlü bağımsız pist operasyonu olarak açıklandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, perşembe günü başlayan üçlü pist operasyonuna dair yeni görüntüler ve teknik bilgiler paylaşıldı. İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu, bu gelişmenin uzun yıllar süren planlama ve altyapı yatırımları sonucunda hayata geçirildiğini vurguladı.

Selamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015’te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları, bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı.”

İstanbul Havalimanı’nın, ilk günden itibaren geleceğe hazır olacak şekilde planlandığını ve inşa edildiğini belirten Selamoğlu, mevcut altyapının dörtlü bağımsız pist operasyonlarını da destekleyecek düzeyde olduğunu söyledi.

“Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır” diyerek, İstanbul Havalimanı'nın kapasite ve teknoloji açısından dünyada sayılı havalimanları arasında yerini daha da sağlamlaştırdığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hava trafiği açısından da kritik bir merkez haline gelirken; bu tür operasyonel yeniliklerle global havacılık standartlarını belirleyen merkezlerden biri olmaya devam ediyor.