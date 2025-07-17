Son bir haftalık dönemde sınır güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde, 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 448 kişi yakalandı, 772 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

1 Ocak 2025'ten bu yana sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 752 kişi yakalanırken, 42 bin 692 kişi ise geçiş girişimi sırasında engellendi.

Suriye’de Tünel İmha Operasyonları Devam Ediyor

MSB, Suriye’de terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, özellikle Menbic ve Tel Rıfat bölgelerinde tünel imha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Son bir haftada yalnızca Menbic bölgesinde 23 kilometrelik tünel hattı imha edilirken, bugüne kadar toplam 481 kilometre uzunluğunda tünel kullanılamaz hale getirildi.

MSB’den İsrail’e Sert Tepki: “Provokatif Saldırılara Derhal Son Verilmeli”

İsrail’in geçtiğimiz günlerde Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan MSB, bu saldırıların bölge barışı ve istikrarı için açık bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

MSB, “İsrail'in pervasız ve sınır tanımaz saldırganlığı, tüm bölgeyi kaosa sürüklemektedir. Bu tutuma derhal son verilmelidir” ifadelerine yer verdi.

MSB: Türkiye'nin Suriye'deki Duruşu Net

MSB kaynakları ayrıca, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Hedefimiz; toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye’dir.”

Öte yandan, İsrail’in son hava saldırılarında Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.