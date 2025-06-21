Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York’taki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail’in İran’daki koruma altındaki nükleer tesislere yönelik kasıtlı saldırılarının “emsalsiz” olduğunu belirtti. Yıldız, bu saldırıların uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve BMGK kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, saldırıların acilen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın nükleer ve radyoaktif sızıntılar, büyük göç hareketleri ile küresel ticaret yollarında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail’in nükleer güvenlik ve emniyeti kasten riske attığını söyledi.

Yıldız, Türkiye’nin bölgedeki gerilimin azaltılması, ateşkesin sağlanması ve diplomatik sürecin yeniden başlatılması için tüm çabalara destek verdiğini kaydetti. Petrol ticareti açısından kritik bölgede yaşanan çatışmaların küresel piyasalarda arz kesintilerine ve fiyat dalgalanmalarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Gazze’deki insani durumun bu gelişmelerin gölgesinde kalmaması gerektiğini belirten Yıldız, iki devletli çözüm önerisini yineledi. Ayrıca İran’dan 45 BM personelinin Türkiye’ye tahliye edildiğini belirterek, bu durumun BMGK’nin acilen harekete geçmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.