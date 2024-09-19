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Saldırıların ardından bölgedeki gerilimin daha da tırmanması bekleniyor.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında artan çatışmalar yaşanıyor.

Ordunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli silah depolarını da hedef aldığı ifade edildi. Bununla birlikte, İsrail topçu birliklerinin Nakura bölgesine yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının İsrail istihbaratıyla işbirliği içerisinde planlandığı belirtildi. Açıklamada, Hizbullah’ın İsrail topraklarına yönelik potansiyel tehditler oluşturduğu vurgulandı.

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