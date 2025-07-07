İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğunu ancak girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson’ın programına konuk olan Pezeşkiyan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Carlson’ın, “İsrail size suikast girişiminde bulundu mu?” sorusuna İran Cumhurbaşkanı, “Evet, denediler. Harekete geçtiler ama başaramadılar” yanıtını verdi.
Pezeşkiyan’ın açıklamaları uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, suikast girişimi iddiası bölgede gerilimi artırabilecek nitelikte değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA