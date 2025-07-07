EBRU APALAK

Frig uygarlığının politik ve kültürel merkezi, 2023’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Listesi’ne aldığı Gordion Antik Kenti için bir tanıtım merkezi açtı. Ankara'nın Polatlı ilçesinin yakınlarında yer alan Gordion, Türkiye'nin 20., Ankara'nın ise ilk mirası olma özelliği taşıyor.

Kültür ve Turizm İl Bakanlığı, Polatlılı Bürokrat ve İş Adamları Derneği’nin (POBİAD)Balgat’taki Genel Merkez’inde 5 Temmuz’da Gordion Tanıtım Merkezi’ni açtı. Açılışa Ankara Eski Vali Yardımcısı Selahattin Ekremoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Başkanı Kadim Koç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya katıldı.

Açılıştan önce çocuklar için resim yarışması, müzik dinletisi gibi etkinlikler yapıldı. “Midas’ın Altın Dokunuşu” isimli çocuk oyunu sahnelendi. Merkezin açılışından sonra ise modacı Hafize Ayık’ın tasarladığı ve diktiği elbiselerle Frig Defilesi düzenlendi.

Açılışta ilk konuşmayı POBİAD Başkanı Özcan Temurer yaptı. Temurer, Polatlı Belediyesi, Polatlı Ticaret Odası ve diğer kurumlarla birlikte Polatlı’nın tanıtılması için uğraştıklarını “Koca bir yürekle Polatlı'yı tanıtmaya çalışıyoruz.” diyerek belirtti.

“DAHA FAZLA İNSAN GORDION’U TANIYACAK”

On yedi yıldır Gordion Arkeoloji Projesi Başkanı olarak çalışan Brian Rose, Gordion’un Türkiye'deki en önemli arkeolojik alanlardan biri olduğunu belirtti. Rose, merkezin açılışına dair şu ifadeleri kullandı: “Gordion Tanıtım Merkezi sayesinde çok daha fazla insan Gordion’u tanıyacak. Bu nedenle yaptığınız her şey çok değerli.”

“GORDİON'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ”

Rose’un ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya konuştu. Karakaya, Gordion’da çevre düzenlemeleri ve Rose’un yazın yapacağı çalışmalarla 2026’dan itibaren turizme kazandırma açısından ilerleme kat edeceklerini söyledi. “İnşallah el birliğiyle Gordion'u, Polatlı'yı ve Ankara'yı hak ettiği yere getireceğiz.” dedi.

Bu yıl 20-28 Eylül'de düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde “Miras Gordion” sergisinin yapılacağını duyurdu. Ellerinde bulunan, Friglerin kurucusu Gordios ya da FrigKralı Midas'a ait olduğu düşünülen kafatasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, festivalde kafatasının son hâlinin sunulacağını açıkladı.

GORDION İÇİN “ÖNEMLİ BİR ADIM”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bora Dündar ise konuşmasında Gordion’un bir kültür hazinesi olarak öneminden söz etti. Gordion Tanıtım Merkezi’nin “önemli bir adım” olduğunu şöyle vurguladı:

“Kral Midas'ın hüküm sürdüğü bu topraklar yalnızca arkeolojik buluntularla değil aynı zamanda anlatılan efsanelerle, dokudan el sanatlarıyla ve kadim kültürü ile bize seslenir. Bugün bu sesi daha çok insana ulaştırmak ve bu mirası daha bilinçli bir şekilde aktarmak için çok önemli bir adım atıyoruz. 2023 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne dahiledilen Gordion'un bu unvanını daha fazla insana anlatmak, burayı yalnızca bir kazı alanı değil bir öğrenme ve ilham merkezi hâline getirmek ortak görevimizdir.”

GORDION’UN DÜNYAYA TANITIMI

Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı da, Belediye’nin antik kentin Ankara, Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Avcı, “İnşallah birkaç yıl içinde sizleri de o bölgeye davet edeceğiz.” dedi.