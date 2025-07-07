GONCAGÜL KONAŞ

Başkent Ankara'nın trafik sorunu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alırken, çözüm yolları da tartışılmaya devam ediyor. Ulaşım Stratejileri ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (USAD) İş Konseyi Başkanı ve AUS danışmanı Ali İmran Erseven, başkent trafiğine ilişkin kapsamlı tespitlerini Sonsöz’e anlattı.

Erseven, akıllı şehircilik alanındaki tecrübesiyle kent ulaşımına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Ankara benim için bir aidiyet meselesi” diyen Erseven, “Ankara’da trafik sorunu veri eksikliğinden ve kurumlar arası koordinasyonsuzluktan kaynaklanıyor.” İfadelerini kullanarak, fiili araç sayısının resmi kayıtlardan çok daha yüksek olduğunu, plansız uygulamaların ise kaynak israfına neden olduğunu vurguladı.

“KAYITLARDA GÖRÜNMEYEN 750 BİN ARAÇLIK YÜK VAR”

Ankara’daki trafik sıkışıklığının temel nedeninin plansız büyüme ve veri eksikliği olduğunu vurgulayan Erseven, “Ankara’da trafik sorununun temelinde veriye dayalı karar eksikliği yer alıyor.” dedi.

Deprem sonrası yaşanan göç ve şehirdeki kiralık araç yoğunluğuna dikkat çeken Erseven, “Kayıtlı araç sayısı yaklaşık 3 milyon görünse de, sahadaki fiili sayı 3 milyon 750 bin araca yaklaşıyor. Bu yaklaşık 750 bin araçlık ek yükün kent trafiğine etkisi yadsınamaz.” diye konuştu.

“SİNYALİZASYON, FEN İŞLERİ’NE DEĞİL ULAŞIM DAİRESİ’NE BAĞLANMALI”

Trafik yönetiminde kurumsal yapılanmanın önemine değinen Erseven, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sinyalizasyon sistemleri Fen İşleri Dairesi’ne bağlı. Ancak trafik yalnızca altyapı değil; aynı zamanda hareketlilik, analiz, yönetim ve öngörüyle ilgilidir.” dedi.

Bu nedenle, tüm trafikle ilgili birimlerin Ulaşım Dairesi Başkanlığı çatısı altında toplanması gerektiğini belirten Erseven, “Ankara’da henüz kurulmayan Akıllı Ulaşım Şube Müdürlüğü gibi teknik uzmanlık birimleri de ivedilikle teşkil edilmeli.” uyarısında bulundu.

“KENT KONSEYLERİ YEREL BİLGİ ÜRETİMİNİN MERKEZİDİR”

Ankara Kent Konseyi çatısı altında yürütülen çalışmalara da değinen Erseven, “Kent Konseyleri, yerel bilgi üretiminin ve ortak aklın merkezidir” ifadelerini kullandı. Konseydeki teknik ve deneyimli kadroya dikkat çeken Erseven, “Trafik planlaması yalnızca merkezden, masa başından yönetilemez; kentle yaşayanlar sürecin parçası olursa gerçekçi çözümler üretilebilir” dedi.

Veriye dayalı planlamanın önemine dikkat çeken Erseven, “Bir köprü ihtiyacını belirlerken, günlük trafik akışına dair dinamik verilere ihtiyaç duyulur. Bu veriler olmadan yapılan yatırımlar ileride kaynak israfına yol açabilir. Taarruz Kavşağı örneğinde olduğu gibi… Veriyle desteklenmiş sade bir düzenleme, bekleme süresini 300 saniyeden 90 saniyeye düşürdü.” bilgisini paylaştı.

“YURT DIŞINDA UYGULADIĞIMIZ SİSTEMLERİ ANKARA’DA GÖREMİYORUZ”

Teknolojik imkanların ulaşım planlamasındaki rolünü anlatan Erseven, “Sabit kameralar, drone’lar, balıkgözü kameralar, yapay zekâ destekli analizler ve hareketli sensörler ile trafik akışı anlık olarak izlenebilir.” dedi.

Uluslararası projelerde bu teknolojileri başarıyla uyguladıklarını belirten Erseven, “Yunanistan, Makedonya, Türkmenistan gibi ülkelerde uyguladığımız sistemleri Ankara’da hâlâ görememek üzücü. Bunun temel nedeni de kurumsal koordinasyon eksikliğidir.” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜCRETSİZ OTOPARKLAR TOPLU TAŞIMA KULLANIMINI ARTIRIR”

Toplu taşımaya yönelimin artırılması gerektiğini vurgulayan Erseven, “Polonya’da tüm şehir içi toplu ulaşım ücretsiz hale getirilerek trafiğin %40 oranında azaldığı tespit edildi.” dedi.Ankara’daki metro istasyonlarının çevresindeki otopark yetersizliğine dikkat çeken Erseven, “Vatandaş aracını park edemeyince toplu taşımaya yönelmekte zorlanıyor. Metro istasyonları etrafında ücretsiz park alanlarının artırılması büyük etki yaratacaktır.” şeklinde konuştu.

“BİR ARAÇ 10 DAKİKA PARK EDİNCE, TRAFİK 1 SAAT TIKANIYOR”

Park sorunu ve yol daralmalarının da trafiği olumsuz etkilediğini belirten Erseven, “Ankara’da birçok üç şeritli yol, park eden araçlar nedeniyle iki şeride düşüyor. Bir aracın sağ şeritte 10 dakika park etmesi, arkasındaki trafiğin 1 saat tıkanmasına neden olabiliyor.” dedi. Kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Erseven, “Ancak sıkışıklığın ekonomik ve çevresel maliyeti çok daha ağır.” uyarısında bulundu.

“ANKARA, TRAFİKTE ZAMAN KAYBINDA DÜNYADA 28. SIRADA”

Erseven, “Bir başkentin bu sıralamada yer alması bir uyarı niteliğindedir. Bu durumla mücadele etmenin yolu, veriye dayalı, katılımcı ve çevreci yaklaşımlarla desteklenmiş sistemler kurmaktan geçiyor.” ifadelerini kullandı.