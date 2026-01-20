İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesi, Kurtuba kenti yakınlarında meydana gelen hızlı tren kazasıyla sarsıldı. Adamuz beldesinde iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ölü sayısı 40’a yükseldi.

Endülüs Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 41 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 12’sinin yoğun bakımda bulunduğu ve 81 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazanın ardından ulusal yas ilan ederek ülke genelinde 3 günlük yas süreci başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bu trajik olay, İspanya’da tren güvenliği ve ray altyapısının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.