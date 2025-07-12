Sarı-kırmızılı kulübe büyük katkılarda bulunan ve mevcut dönemde Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sarıkaya’nın cenazesi, Etiler Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri, Teknik Direktör Okan Buruk, kulüp personelleri ve camiadan çok sayıda isim katıldı. 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek yönetim kurulu üyeleri de törende hazır bulundu.

Galatasaray camiası, Sarıkaya’nın vefatıyla derin bir üzüntü yaşarken, kulübe olan bağlılığı ve hizmetleriyle her zaman hatırlanacağı vurgulandı.