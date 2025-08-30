Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

'DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM'

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)