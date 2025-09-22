Gazeteci İsmail Küçükkaya, son üç yıldır görev yaptığı Halk TV’den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 1992 yılında Hürriyet gazetesinde başladığı gazetecilik kariyerinin son üç yılını Halk TV’de geçiren Küçükkaya, izleyicilerine ve Halk TV çalışanlarına teşekkür etti.

Küçükkaya X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "1992’de Hürriyet’te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV’de geçirdim. Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu 3 yılda da beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte daimi iyilik dileklerimi sunuyorum. Halk TV’den ayrıldım ama Halk TV’nin demokrasimize, medya dünyamıza ve halkımıza hizmetlerinin devam etmesini tüm kalbimle diliyorum."

Küçükkaya ayrıca, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu’na teşekkür ederek, kanalın ve çalışanlarının yolunun açık olmasını temenni etti. Halk TV’de hafta içi her sabah yayınlanan “Yeni Bir Sabah” programıyla ekranlara gelen Küçükkaya’nın TV100'e geçeceği ifade edildi.