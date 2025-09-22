İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Hırsızlık” gibi suçlarla bağlantılı kişilere yönelik ciddi adımlar atıldı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre:

55 şüpheli tutuklandı

34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtilirken, vatandaşların dijital ortamda karşılaştığı tehditlere karşı etkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Çevrim içi suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz."