İzmir'in Bayraklı ilçesinde Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık anlaşılabildiklerini anladılar" dedi.

Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında her hafta bir gün yaptıkları etkinliklerden biri de uçurtma şenliği oldu. Bornova ilçesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlikte işitme engelinin dostluklara ve sanata engel olmadığına farkındalık yaratmanın amaçlandığı bildirildi. Etkinlikte her iki okuldan toplam 100 öğrenci, uçurtma uçurdu. Etkinlikle tek engelleri işitmek olan çocukların, konuşabilen çocuklarla birlikte iletişim kurmayı deneyimlemelerinin hedeflendiği belirtildi.

Etkinlikler sayesinde çocukların kaynaştıklarını belirten Attaroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Sergin, "Arlarında çok güçlü bir dostluk gelişti. O dostluğun sonucunda da böyle bir uçurtma şenliği düzenlemek ve bir arada olmalarını istedik. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar ve haftada bir günlük buluşmaları dört gözle bekliyorlar. Yan yana geldiklerinde gözleri parlıyor" diye konuştu.

'İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ'

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta her zaman çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık rahatlıkla işiten bireylerle iletişim kurabiliyorlar. Çünkü anlaşılabildiklerini anladılar" ifadelerini kullandı.