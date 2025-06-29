Gazeteci İrfan Değirmenci’nin de aralarında bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 13 kişi, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. TİP tarafından yapılan açıklamada, toplamda gözaltına alınan 41 kişiden 28’inin serbest bırakıldığı, sevk edilen 13 kişiyle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımızı alıyoruz!” ifadelerine yer verirken, mücadele kararlılıklarını da vurguladı. “Özgürlük ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” denilen paylaşımda, “Hayatın her alanında var olma irademizi, iktidarın baskılarına karşı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle sürece dair mesaj verildi.

TİP açıklamasını “Eşit yaşam mücadelesi kazanacak!” sözleriyle tamamladı.