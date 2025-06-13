İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in bu sabah İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarına sert tepki gösterdi. Genelkurmay Sözcüsü General Ebu'l-Fazl Şekarçi, İsrail'in Tahran, Natanz, Khondab ve Khorramabad'daki nükleer patlayıcı ile askeri üsleri hedef alan saldırılarının "tüm kırmızı çizgileri aştığını" belirterek, Tahran'ın artık saldırı konusunda hiçbir kısıtlamasının olmadığını açıkladı.

İsrail'in "Am KeLavi" kodlu saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin yanı sıra iki nükleer uzmanı, eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi ve İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehranchi hayatını kaybettiği belirtildi.