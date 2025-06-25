ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, İsrail ile İran arasındaki ateşkesin "çok iyi gittiğini" belirtti.

Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ateşkes sürecinde küçük çaplı bir ihlal yaşandığını, ancak İsrail uçaklarının geri çekildiğini ifade ederek, sürecin genel anlamda başarılı ilerlediğini yineledi.

“İran’ın Nükleer Programına İzin Vermeyeceğiz”

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran’ın uranyum zenginleştirme çabasına karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi. Trump, “İran’ın şu anda yapacağı en son şey, uranyumu zenginleştirmek olur. Ellerinde petrol var, akıllı insanlar var. Bu ateşkes İran için de büyük bir kazanım” dedi.

“İran’ın Nükleer Programı Onlarca Yıl Geri Gitti”

ABD Başkanı, İran’ın nükleer tesislerinin yok edilmemesi durumunda bu ateşkesin mümkün olmayacağını ifade ederek, “İran şu an 7 gün öncesine göre çok daha geride. Nükleer programları onlarca yıl geri gitti” dedi.

Trump’a, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmesi durumunda ABD’nin askeri müdahale yapıp yapmayacağı soruldu. Trump, bu soruya net bir şekilde “Elbette” yanıtını verdi ve şunları ekledi: “Başarısız olsaydık her şey çok farklı olurdu.”

Gazze İçin Anlaşma Sinyali: “Büyük İlerleme Sağladık”

Gazze’deki duruma da değinen Trump, bölgede önemli ilerleme kaydedildiğini ve tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğunu söyledi.