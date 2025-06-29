Bakan Streeting, “Bu hafta Batı Şeria’da yaşanan olaylar sadece kınanmakla kalmamalı, üzerine de gidilmeli. İsrailli yerleşimci teröristlerin eylemleri kabul edilemez. İsrail, kendi halkı benzer şiddeti yapsa göz yummaz, Filistinlilere yapılanlara da göz yummamalı” ifadelerini kullandı.

Festivalde “İsrail Ordusuna Ölüm” Sloganları Atıldı

Dünyaca ünlü Glastonbury Festivali’nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında “Özgür Filistin” ve “İsrail ordusuna ölüm” sloganları attı. İzleyici kitlesi de sloganlara eşlik etti. Aynı festivalde sahneye çıkan İrlandalı rap grubu Kneecap ise Filistin destekçisi “Palestine Action” adlı gruba selam gönderdi.

BBC, Bob Vylan’ın performansını sansürsüz yayınlarken, Kneecap’in sahne aldığı anları editöryal gerekçelerle canlı yayına almadı.

İsrail Büyükelçiliği: “Etnik Temizlik Çağrısı Yapıldı”

İsrail’in Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, festivalde kullanılan ifadelerden rahatsız olduklarını belirtti. Elçilik, yaşananları “etnik temizlik çağrısı” olarak değerlendirdi ve Glastonbury’de antisemitizme göz yumulduğunu öne sürdü.

İngiltere’deki siyasi tartışma, Filistin meselesi ve ifade özgürlüğü ekseninde büyümeye devam ediyor.