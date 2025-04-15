Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki ikinci yılını tamamladığını belirterek, "Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yerli yer gözlem uydusu olan İMECE, uzaydaki ikinci yılını tamamladı. 15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan uydu, 2 yıldır görevini sürdürüyor. Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) görev yapan İMECE, uzaydan yer gözlemi alanında Türkiye'ye stratejik katkılar sunmak amacıyla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildi. Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan İMECE'nin metre altı çözünürlüklü elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen yerli imkanlarla üretildi. İMECE, tek seferde 1000 kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde alanın görüntüsünü tarayabiliyor. 320 megabit/saat veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin şekilde iletiyor. İMECE projesiyle kazanılan mühendislik deneyimi, geliştirilen alt sistemler ve yetiştirilen nitelikli insan kaynağı, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanındaki birikimini ileriye taşıdı. Bu birikim sayesinde, birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların da 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlamaları planlanıyor.

'UZAYDAKİ GÖZÜMÜZ 2 YAŞINDA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, uzaydaki ikinci yılını tamamladı. Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İMECE UYDUSU HAKKINDA

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından tasarlanıp geliştirilen ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamak üzere Türkiye'de üretilen bir yer gözlem uydusu İMECE, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında yıldız izleyici, güneş sensörü, elektrikli itme sistemi, yük veri kaydı sıkıştırma biçimlendirme ünitesi ve yeni nesil uçuş bilgisayarı geliştirmeyi hedeflemekte ve ayrıca ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

TÜBİTAK UZAY tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)'nin Ankara Kahramankazan'daki tesisinde üretilen İMECE, yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamak üzere uzaydan görüntüler elde etmek adına Transporter-7 görevinin bir parçası olarak SpaceX'in Falcon 9 Blok 5 roketiyle 15 Nisan 2023'te fırlatıldı.