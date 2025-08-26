İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aile avukatı Nusret Yılmaz hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldı. Emniyet ekiplerince evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Yılmaz’ın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yılmaz’ın gözaltına alınma gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin savcılık talimatıyla yürütüldüğü belirtildi.

Avukat Nusret Yılmaz’ın ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.