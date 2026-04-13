Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamayla Orta Doğu’daki gelişmelere sert tepki gösterdi.

Bölgede yaşananları “katliam, soykırım ve hukuk dışı saldırılar” olarak nitelendiren İmamoğlu, sivillerin hedef alındığını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tür ithamları dikkate almayacağını belirten İmamoğlu, “Katliamcıların ithamları bizim için yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Kürtlere de değinen İmamoğlu, “Kürtler, soykırımcılarla yan yana gelmeyecek bir onura sahiptir” diyerek bölgedeki tartışmalara dikkat çekti.

Türkiye’ye yönelik söylemlere de tepki gösteren İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayarak başlattığınız bu hukuk dışı savaşı meşrulaştıramazsınız” sözleriyle mesajını tamamladı.

İmamoğlu’nun açıklaması, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.