Diyarbakır’da İlayda Alkaş (22), oturduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A. (30) tarafından uğradığı tabancalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta vuku buldu.

İddiaya göre, İlayda Alkaş evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı C.A.’nın tabanca ile ateş etmesi sonucu kanlar içerisinde yığıldı.

C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis bölgeye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A.’nın yakalanması için polis, çalışmaları devam ediyor.