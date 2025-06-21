Sağlık Bakanlığı yetkilisi Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Haziran’da süresi dolacak ÇÖZGER, engelli ve ilaç raporlarının yenilenmesini kolaylaştırmak amacıyla 19 Haziran itibarıyla yeni bir dijital uygulamanın devreye alındığını duyurdu.

Pandemi sürecinde geçici olarak süresi uzatılan raporların e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edildiğini belirten Memişoğlu, rapor yenileme sürecini hızlandırmak için MHRS’de “Rapor Yenileme Kliniği” adıyla özel bir randevu linki oluşturduklarını aktardı. Dün itibarıyla yaklaşık 700 bin vatandaşa SMS yoluyla randevu linkinin gönderildiğini ifade eden Memişoğlu, böylece vatandaşların hastanelerde hızlı ve kolay şekilde raporlarını yenileyebileceklerini vurguladı.

Dijital teknolojilerin etkin kullanımıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Memişoğlu, yeni uygulama kapsamında ÇÖZGER ve engelli raporlarının yenilenme süresinin 12 ay, ilaç raporlarının yenilenme süresinin ise 9 ay olarak belirlendiğini söyledi. Ayrıca, MHRS randevu takvimlerinin bu süreler dikkate alınarak titizlikle oluşturulduğunu ve başvuruların kesintisiz kabul edildiğini belirtti.