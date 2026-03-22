BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayram ziyareti için bulunduğu Tokat’ın Turhal ilçesinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşen gözaltının nedeni, Arı’nın daha önce katıldığı bir yayında dile getirdiği iddialar olduğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Arı’ya yöneltilen suçlama “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”. Soruşturmanın odağında, gazetecinin Cumhurbaşkanı ve ailesine ilişkin vakıflar ve kamu kaynaklarıyla ilgili açıklamaları bulunuyor. Gözaltının ardından Arı’nın Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

Siyasetçiler ve Gazeteciler Tepkili

Olay, siyaset ve basın dünyasında büyük yankı uyandırdı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret ettiği sırada gözaltına alınıyor. Bayramda bile gazeteciler susturulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik örgütleri ve basın meslek kuruluşları da süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Birçok gazeteci, gözaltıyı basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Sosyal medyada #GazetecilikSuçDeğildir etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Kullanıcılar, gözaltının ifade özgürlüğüne darbe olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar da soruşturmanın nedenini ve iddiaların detaylarını araştırılması gerektiğini belirtti.

Basın Özgürlüğü Tartışması Yeniden Gündemde

İsmail Arı’nın gözaltısı, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Son dönemde gazetecilere yönelik soruşturma ve gözaltı vakalarının artması, meslek örgütleri tarafından endişeyle takip ediliyor. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.