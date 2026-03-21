Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanırken, İran’ın İsrail’e yönelik dikkat çeken bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. İran güçleri, İsrail’in güneyinde yer alan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona kentini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırının ardından İsrail Acil Yardım Servisi tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği ve bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail güvenlik kaynakları, saldırının ardından bölgede geniş çaplı alarma geçildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Dimona’daki stratejik tesislerin korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığı belirtildi.