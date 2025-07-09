İBB'ye "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
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14 Kasım 2024 civarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle birlikte İBB'nin düzenlediği bazı kültür‑sanat etkinliklerinde kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
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Soruşturma, 2021’den itibaren gerçekleşen konser ve diğer etkinliklerin tüm evrak, ihale dosya ve harcama kayıtlarını inceleyerek, "usulsüz harcama" olup olmadığını belirlemeye odaklanıyor.
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Bu kapsamda, ihalelere, ödeme süreçlerine ve belgelerde olası eksikliklere bakılıyor. Ekrem İmamoğlu bu incelemeleri “yargı tacizi” olarak nitelendirmiştir.
2. Finansal yolsuzluk, suç örgütü kurma ve terör bağlantısı iddiaları (Mart 2025)
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20 Mart 2025’te başlayan operasyonda, İBB Başkanı İmamoğlu dahil toplam 106 kişi hakkında "suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, yolsuzluk" suçlamaları yöneltildi. Ayrıca bazı şüphelilere "terör örgütüne yardım" suçlaması da eklendi
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Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda, Medya AŞ gibi iştiraklere ve İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu
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İmamoğlu 19 Mart 2025'te gözaltına alındı, 23 Mart’ta tutuklandı ve Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Koruma gerekçesiyle dört günlük gösteri yasağı ilan edildi .