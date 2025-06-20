İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın son açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Katz, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik tehditlerine karşı sert ifadeler kullandı.

Israel Katz paylaşımında, “Hizbullah Genel Sekreteri seleflerinden ders çıkarmıyor. İran’daki diktatörün talimatları doğrultusunda İsrail’e karşı harekete geçmekle tehdit ediyor” dedi.

Katz, açıklamasının devamında, “Lübnanlı yetkili dikkatli olmalı. İsrail’in, kendisini tehdit eden teröristlere karşı sabrı tükeniyor. Eğer terör varsa, Hizbullah da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Katz’ın açıklamaları, İran’a yönelik saldırılar sonrasında bölgede yükselen tansiyonun gölgesinde geldi. Naim Kasım’ın daha önce yaptığı açıklamalarda, Hizbullah’ın “İsrail’in saldırılarına karşılık vereceği” yönündeki söylemleri dikkat çekmişti.