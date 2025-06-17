Yalçın, açıklamasında bölgedeki sıcak gelişmelere dikkat çekerek, “Burnumuzun dibinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Durumun bölgemiz ve dünya için tehlikeli bir hal aldığını görüyor, ihtiyatlı ve soğukkanlı değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Demagoji Yapıyor, Konuya Dair Fikri Yok"

CHP lideri Özel’in dış politika konusundaki yaklaşımını eleştiren Yalçın, “Özgür Özel’in dış politika ve güvenliğe dair son derece sakil, sığ ve sorumsuzca konuşmalarına maruz kalıyoruz. Aklı sıra iç politikaya yönelik demagoji yapıyor. Anlaşılan konuya dair hiçbir fikri yok.” dedi.

"CHP Bu Ülkenin İmtihanıdır"

Yalçın, açıklamasının devamında CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Böylesi zamanlarda insan ana muhalefet partisinden hiç olmazsa sorumsuzca konuşmayı bırakmasını bekliyor. Ama nafile, CHP işte… Bu da bu ülkenin imtihanıdır.” şeklinde konuştu.